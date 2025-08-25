Страх чи заздрість? Що насправді відчуває Росія до США

Коли б у мене спитали, як я думаю, як протягом останніх, скажімо, тридцяти років росіяни ставилися до США, я б відповів, що з приходом до влади Путіна воно стабільно погіршувалося, а позитивне ставлення коливалося десь у межах 15-25%.

Приводом перевірити це став допис моєї знайомої з Америки, яка написала, що росіяни ставляться до Трампа, мабуть, як американці ставилися до Горбачова – мовляв, зник одвічний ворог і страх перед конфронтацією з ним. Через що людина, яка символізує ці зміни, викликає надзвичайно позитивні емоції.

Отже, я вирішив подивитись, чи дійсно росіяни постійно жили у страсі перед США – реальному чи уявному, та органічно їх ненавиділи.

Але ні. Нічого подібного.

У пікові моменти частка росіян, які насправді бачили військову загрозу з боку Америки/НАТО, становила… не більше 12%! І навіть коли вони розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, лише 19% назвали причиною необхідність захищатися від НАТО/США.

Фактично аж до 2014 року ставлення росіян до Америки було переважно «добрим». Картина змінювалася лише кілька разів – і навіть тоді це були короткі спалахи негативу. Решту часу ті, хто ставився до Америки «добре», завжди становили більшість. І досить відчутну. Цифри коливалися, але рідко опускалися нижче 50%, часто піднімалися вище 60%.

А от справжня й тривала ненависть до США починала зростати тоді, коли… вони самі розпочинали війни!

Ще раз: вона не передувала тим війнам, а супроводжувала їх. Напередодні війни з Грузією 48% мали «добре» ставлення; під час агресії – лише 23%. Напередодні анексії Криму й гібридної війни на Донбасі 37% мали «погане» ставлення; після початку – 70–80%.

Те саме зі вторгненням у 2022 році: напередодні 42% мали «погане» ставлення; після початку вторгнення – знову 70–80%. Тобто жодного органічного відчуття загрози з боку США ніколи насправді не було.

Це або якась надзвичайна піддатливість впливу пропаганди, або... імітація страху та ненависті. Реально такий цинічний цирк. Щось на кшталт того, як карикатурні блатні накручують себе та рвуть на собі одяг перед тим, як лізти у бійку.