Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року
Нині триває 1397-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку відбулося 72 бойові зіткнення

Протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе.

Новини війни

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Ізюм Харківської області; Дубовики Дніпропетровської області; Преображенка Запорізької області; Снігурівка Миколаївської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 2

Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 3

Відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 5

Наші захисники відбили 12 штурмів окупаційних військ поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 6

Противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 8

Відбулося 72 бойові зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 9

Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 10

Агресор 17 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 11

Наші захисники відбили три атаки противника у районі Щербаків та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2025 року фото 12

Ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

Нагадаємо, триває 1397-й день повномасштабної війни в Україні.

