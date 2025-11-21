У Криму розвідники спалили російський гвинтокрил і дороговартісні системи ППО

Успішно уражено гелікоптер Ка-27

Військові спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали чергових серйозних втрат російській окупаційній армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Унаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено:

корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;

РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

РЛС «Небо-СВ» у купольній конструкції;

РЛС П-18 «Терек».

До слова, у четвер, 13 листопада, українська розвідка провела операцію, яка заблокувала важливу логістичну артерію Кремля. Поблизу населеного пункту Сосновка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який перекрив рух вантажів на Транссибірській магістралі – одній з основних залізничних ліній Росії, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

Раніше розвідка повідомила про серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури ворога. «Повстанці «Свободи Росії» активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ. Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України», – йдеться в повідомленні.