Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
фото: ДСНС

27 осіб зазнали поранень

Унаслідок ракетного удару по об’єкту портової інфраструктури Одеського району загинули восьмеро осіб, ще 27 людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Вчора ввечері Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 19 грудня Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки.

До слова, через ворожі удари по мосту поблизу селища Маяки на стратегічній трасі Одеса-Рені запроваджено обмеження для руху транспорту. Проте, за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, проїзд повністю не перекритий. Під час брифінгу 19 грудня посадовець повідомив, що за останній тиждень регіон атакували близько 500 разів, використовуючи дрони та ракети різних типів

