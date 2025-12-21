Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 21 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб;
- танків – 11 435 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од;
- артилерійських систем – 35 298 (+11) од;
- РСЗВ – 1 575 (+0) од;
- засоби ППО – 1 263 (+0) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од;
- спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1397-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0