Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 435 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 21 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 435 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од;
  • артилерійських систем – 35 298 (+11) од;
  • РСЗВ – 1 575 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од;
  • літаків – 432 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од;
  • крилаті ракети – 4 073 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од;
  • спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.
Втрати ворога станом на 21 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1397-й день повномасштабної війни в Україні.

