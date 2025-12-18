Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року

Дональд Трамп висловлює оптимізм, стверджуючи, що сторони знаходяться близько до миру, але Путін стає лише агресивнішим

Попри активізацію зусиль Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Путін цинічно назвав українські території «історичними землями» РФ і додав, що Москва намагатиметься «звільнити» їх військовим шляхом, якщо Київ та Захід не погодяться на умови Кремля. Очільник РФ також спробував внести розкол між союзниками, заявивши, що веде діалог із США, але вважає неможливим змістовне спілкування з нинішньою політичною елітою Європи.

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відповів на закиди про «історичні землі», попередивши європейські країни, що апетити Москви можуть поширитися і на них. Він наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки, щоб захистити світ від «російського божевілля».

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що при поточних темпах просування російська армія не зможе повністю окупувати Донбас принаймні до серпня 2027 року.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС взяти на себе відповідальність за безпеку континенту та узгодити фінансування оборони України. Наразі розглядаються два варіанти: використання прибутків від заморожених активів РФ або залучення кредитних коштів.

Хоча Дональд Трамп висловлює оптимізм, стверджуючи, що сторони «ближче до миру, ніж будь-коли», риторика Москви свідчить про намір продовжувати агресію до повного виконання своїх умов.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати, зокрема про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів.

За словами очільника США, рішення доручити Віткоффу переговори було ухвалене не через його досвід у міжнародній політиці, а завдяки його здібностям до укладання угод та особистим якостям.

Як відомо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну.

В оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США з цим не погоджувався.