The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Україна наполягає, що обговорення територіальних питань має починатися з фактичної поточної лінії фронту

Україна внесла значні корективи до американсько-російського плану врегулювання війни, виключивши з нього декілька вимог, які висувала Москва. Про це інформує видання The Guardian, посилаючись на джерела, близькі до переговорного процесу, передає «Главком».

Водночас, лідери країн Європи застерігають, що швидкого підписання угоди не передбачається.

Початковий план, що складався з 28 пунктів, був розроблений минулого місяця спецпредставником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим і представником Трампа Стівом Віткоффом. Він, зокрема, містив вимоги до України:

  • Відвести війська з населених пунктів на сході Донбасу, які перебувають під її контролем;
  • Обмежити чисельність Збройних Сил;
  • Відмовитися від вступу до НАТО.

Проте, під час перемовин у Женеві 23 листопада, цей документ був кардинально переглянутий і тепер містить лише 19 пунктів. Україна спільно з європейськими партнерами наполягає, що обговорення територіальних питань має починатися з фактичної поточної лінії фронту. Також є чітка позиція, що захоплені Росією території не можуть бути визнані її власністю. Крім того, наголошується, що Київ самостійно ухвалюватиме рішення щодо можливого вступу до ЄС та НАТО, тоді як Кремль прагне це заблокувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.

