Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці. 11 грудня 2025 року
фото: ДСНС Чернігівщини

Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння, постраждалого госпіталізовано до лікарні

Сьогодні, 11 грудня, у місті Носівка Ніжинського району внаслідок падіння російського дронв постраждала людина. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

Пожежа у Ніжинському районі після атаки дрона
Пожежа у Ніжинському районі після атаки дрона
фото: ДСНС Чернігівщини

«Внаслідок падіння ворожого БПЛА було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також виникла пожежа», – йдеться у повідомленні. 

Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці
Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці
фото: ДСНС Чернігівщини
Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену атакою дрона
Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену атакою дрона
фото: ДСНС Чернігівщини

Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.
 
 
 
 
 
 
 
 

Теги: обстріл війна Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
5 грудня, 15:22
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
13 листопада, 22:58
Російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія
Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла
17 листопада, 08:34
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Окупанти знищили фабрику Pizza Hot у Львові
Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)
19 листопада, 13:14
Старший радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (зліва направо), економічний радник президента Росії Кирило Дмитрієв та спецпредставник США Стів Віткофф прибули на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Кремля у Москві
Мирний план США виявився російським? Bloomberg оприлюднив докази
26 листопада, 00:39
На думку Юрія Вітренка, на перемовини мають значний вплив люди, які входять у делегацію
«Треба дати їм надію». Чиновник, який «уламав» Путіна у 2019 році, порадив, як досягти мирної угоди з росіянами
Вчора, 18:08
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
Дрони атакували Саратов: у районі нафтозаводу зафіксовано пожежу
14 листопада, 07:56
Іво Бобул розплакався біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
26 листопада, 15:26

Події в Україні

Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
Безпілотники СБУ вперше зупинили роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 грудня 2025 року
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua