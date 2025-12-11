Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння, постраждалого госпіталізовано до лікарні
Сьогодні, 11 грудня, у місті Носівка Ніжинського району внаслідок падіння російського дронв постраждала людина. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».
«Внаслідок падіння ворожого БПЛА було пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.
Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.
Також вночі російські окупанти атакували Одеську область безпілотниками, під ударом цивільна, енергетичні та транспортна інфраструктури регіону.
