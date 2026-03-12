Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 12 березня
фото: Генштаб ЗСУ

12 березня на фронті відбулося 122 бойових зіткнення

Противник завдав 54 авіаційні удари – скинув 191 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4151 дрон-камікадзе та здійснив 2821 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

12 березня на фронті відбулося 122 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Зибине.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили сім атак окупантів в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник шість разів намагався просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Агресор наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік Новоолександрівки. Триває три штурмові дії.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Рибного, Березового та Новогригорівки. Дві атаки триває. Покровське, Підгаврилівка, Орли, Нове Поле та Самійлівка зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 24 атаки окупантів: у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Різдвянка. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в напрямку Приморського, крім того завдав авіаудару по Таврійському.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

Лінія фронту станом на 12 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1478-й день повномасштабної війни в Україні.

