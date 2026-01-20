Головна Країна Події в Україні
Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала вночі Україну
фото: ДСНС Одещини

Зеленський: Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару

Уночі російська терористична армія атакувала Україну ракетами та дронами. Українські сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

«Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області. Всюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили», – йдеться у повідомленні.

Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах фото 1

Зеленський додав: «В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей. За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для «петріотів», для «насамсів», для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей».

Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах фото 2

Президент повідомив, що у форматі спеціального енергетичного селектора буде визначено повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси для відновлення постачання електроенергії, тепла й води населенню. Він наголосив, що наразі найбільш складна ситуація спостерігається в Києві, де значна кількість житлових будинків залишається без опалення.

Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах фото 3

«Важливо, щоб світ про це не мовчав. Росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній – усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами. Слава Україні!», – підсумував глава України.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня ворог знову завдав підступного удару по Київщині. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення зазнав 50-річний чоловік.

Теги: війна Володимир Зеленський

