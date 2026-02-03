Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
РФ здійснила комбінований удар по території України
мапа: «ППО Радар»

Ціль атаки – енергетична інфраструктура у низці міст України

У ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За даними ресурсу, основна ціль атаки – Київ та область, Запоріжжя та область, Дніпро та область, Харків та область, Вінниця та область, Одеса, Чернігівщина, та прифронтові території.

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА фото 1

Ціль атаки – енергетична інфраструктура у м. Київ, м.Трипілля, м. Наливайківка, м. Харків, м. Слобожанське, м. Ладижин, м. Вінниця, м. Чернігів, м. Бобровиця, м. Вільнянськ, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Зеденодольск, м. Слов'янськ, м. Одеса.

Нагадаємо, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста.

Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

Читайте також:

Теги: війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дизайнер зазначив, що його бабуся пережила Другу світову війну та перебувала в концтаборі
«Війна вбила її»: відомий дизайнер розповів про смерть близької людини
1 лютого, 15:57
У Міннеаполісі під гаслом тривають акції проти міграційної політики Трампа і дій ICE
The Hill: протести у Міннесоті через дії Трампа та ІСЕ посилили страхи громадянської війни
1 лютого, 04:59
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
26 сiчня, 18:19
РПЦ давно не говорить про віру, совість чи спасіння
Сатана Кирило вже не ховається за рясою – він говорить у прямому ефірі
9 сiчня, 13:30
У Росії закатували поляка, що не вірив у війну
У РФ закатували поляка, який не вірив в «справжність» війни в Україні
7 сiчня, 15:00
РФ накопичує ресурси у Серебрянському лісі: що задумали окупанти
РФ накопичує ресурси у Серебрянському лісі: що задумали окупанти
7 сiчня, 08:35

Події в Україні

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2026
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua