Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА

Ціль атаки – енергетична інфраструктура у низці міст України

У ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

За даними ресурсу, основна ціль атаки – Київ та область, Запоріжжя та область, Дніпро та область, Харків та область, Вінниця та область, Одеса, Чернігівщина, та прифронтові території.

Ціль атаки – енергетична інфраструктура у м. Київ, м.Трипілля, м. Наливайківка, м. Харків, м. Слобожанське, м. Ладижин, м. Вінниця, м. Чернігів, м. Бобровиця, м. Вільнянськ, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Зеденодольск, м. Слов'янськ, м. Одеса.

Нагадаємо, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста.

Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.