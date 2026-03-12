Головна Країна Події в Україні
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег
фото: ДСНС Харківщини

Місцевий мешканець зміг врятувати четверо дітей

Сьогодні, 12 березня, у Шевченківському районі Харкова двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися шість дітей. Місцевий мешканець зміг врятувати четверо із них. На жаль, двоє хлопців – 17 та 10 років – загинули», – йдеться у повідомленні.

У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі фото 1

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег. Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

У Харкові шестеро дітей провалилися під лід: є загиблі фото 2

«Вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним! Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя. Будь ласка, поговоріть із дітьми про небезпеку та бережіть їх!», – наголошує ДСНС.

Раніше у селі Юрківка Черкаської області в місцевому ставку виявили тіла двох маленьких дітей – п’яти та шести років. Обставини їх загибелі з’ясовують.

Теги: Харків ДСНС діти смерть

