Росіяни понад 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: поранено людей

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах

Четверо людей отримали поранення

Російська терористична армія понад 50 разів атакувала три райони Дніпропетровської області артилерією безпілотниками. Унаслідок цього поранено людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За даними влади, у Нікопольському районі під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, підприємство та АЗС. Поранення отримали 78-річна жінка та 18-річний хлопець.

«На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській та Межівській громадах. Виникли пожежі, які вже приборкали. Постраждали чоловіки 58 та 60 років. Обидва в лікарні. Один з них у важкому стані», – додав Ганжа.

Водночас у Грушівській громаді Криворізького району через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 12 березня російська терористична армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

До слова, російські загарбники обстріляли лікарню у Херсоні. Від російської атаки постраждали троє людей.

Також уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено.