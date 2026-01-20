Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів
колаж: glavcom.ua

Нині триває 1427-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це місто Харків; Підгаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Чарівне, Зелена Діброва, Барвінівка, Терсянка, Різдвянка Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог завдав авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

У районі Дронівки та у бік Платонівки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік Привілля й Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог п’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1427-й день повномасштабної війни в Україні.

