На Полтавщині через падіння уламків російських БпЛА постраждали люди

Пораненим надається уся необхідна допомога

У вівторок, 3 березня, на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків російських дронів. Внаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«Сьогодні зранку на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожих БПлА. Четверо людей отримали травми середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, пошкоджено прилеглі будівлі. Усі служби працюють на місці. «До відбою залишайтеся в укриттях!», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників пошкоджені об’єкти портової та транспортної інфраструктури. «Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень обʼєкти портової та транспортної інфраструктури», – зазначив Олег Кіпер.

Також минулої доби російські війська обстріляли територію Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського та Охтирського районів. Унаслідок ворожих атак травмовано чотирьох мирних мешканців, серед яких дитина, а також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.