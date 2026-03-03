Головна Країна Події в Україні
Атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на енергооб'єкти: Міненерго повідомило деталі
У частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень світла
«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів»

Цієї ночі Росія вкотре завдала ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Внаслідок атак є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів», – йдеться у заяві.

Зокрема, у частині регіонів України продовжують діяти графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. «Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону», – додається у повідомленні.

Міненерго наголошує: «Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему».

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.

