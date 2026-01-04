Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці
фото: скріншот із відео

44-річний росіянин устиг «провоювати» лише 10 днів

Дмитро Гуровський – військовослужбовець російської армії, який потрапив у полон до штурмовиків 4-го штурмового батальйону 92 ОШБр на Куп’янському напрямку. До того, як опинитися на війні, він жив у селі Хохол Воронезької області. Як інформує «Главком», інтерв’ю з окупантом бригада опублікувала на YouTube.

44-річний росіянин устиг «провоювати» лише 10 днів, і вже під час свого першого виходу здався нашим бійцям зі словами: «Не вбивайте, я хочу жити, візьміть мене в полон, я вам допомагатиму!».

Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці. Проте він не усвідомлював, що вбивство українців – це не той «заробіток», який здатен врятувати родину. Навпаки – він ще глибше занурює в біду.

Полонений також розповів, як під час навчання на його голові зламали приклад автомата; як один зі співслужбовців підірвав себе гранатою, щоб не йти воювати; про дорогу на позиції, засіяну тілами російських солдатів, яких ніхто не забирає, а також про темношкірого напарника-кенійця.

Окремо Дмитро багато говорив про їжу: після того, як він потрапив «на нуль», йому не давали їсти. Натомість у полоні його нагодували і надали медичну допомогу – і це його вразило. Виявилося, що українці зовсім не такі страшні, як їм роками розповідає телевізор.

Нагадаємо, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти під час чергової спроби прориву противника на підступах до Мирнограда взяли в полон 11 окупантів. Це декілька груп російських військових, переважно із 5-ї окремої мотострілкової бригади. 

Крім того, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Раніше журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Читайте також:

Теги: окупанти історія війна полон українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операція зі звільнення та зачистки Куп’янська продовжується, і українські війська поступово звільняють місто від російських окупантів
Бої за Куп'янськ: Сили оборони відрізали окупантів від постачання
16 грудня, 2025, 05:33
Деякі звичайні для українців звички та традиції можуть здаватися у Японії дивними
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати
17 грудня, 2025, 10:27
СЗЧ стало механізмом тимчасового переведення
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
19 грудня, 2025, 22:00
Нині триває 1390-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
14 грудня, 2025, 08:16
Блінкен також зазначив, що Путін, ймовірно, не зможе досягти своєї мети одним «ковтком»
Ексдержсекретар США розповів про справжню мету Путіна у війні проти України
23 грудня, 2025, 04:56
Максим Галкін звернувся до українців у Різдво
Максим Галкін привітав шанувальників із Різдвом українською мовою: реакція українців
25 грудня, 2025, 16:40
Звільнення всіх територій – максимальний стимул для повернення
Скільки українців повернуться з-за кордону: демограф дав тривожний прогноз
21 грудня, 2025, 18:15
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
28 грудня, 2025, 02:32
Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій
На Донеччині окупанти розстріляли полонених захисників
29 грудня, 2025, 09:58

Події в Україні

На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
В Україні через зліт МіГ-31К оголошували масштабну повітряну тривогу
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
У Львові молодик прикрасив машину гірляндою та дрифтував біля головної ялинки
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати
Зеленський розповів про співбесіди з майбутніми очільниками п’яти областей
Зеленський розповів про співбесіди з майбутніми очільниками п’яти областей
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua