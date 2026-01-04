Полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати

Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці

44-річний росіянин устиг «провоювати» лише 10 днів

Дмитро Гуровський – військовослужбовець російської армії, який потрапив у полон до штурмовиків 4-го штурмового батальйону 92 ОШБр на Куп’янському напрямку. До того, як опинитися на війні, він жив у селі Хохол Воронезької області. Як інформує «Главком», інтерв’ю з окупантом бригада опублікувала на YouTube.

44-річний росіянин устиг «провоювати» лише 10 днів, і вже під час свого першого виходу здався нашим бійцям зі словами: «Не вбивайте, я хочу жити, візьміть мене в полон, я вам допомагатиму!».

Росіянин розповідає, що пішов на війну, аби заробити грошей і витягти свого сина з в’язниці. Проте він не усвідомлював, що вбивство українців – це не той «заробіток», який здатен врятувати родину. Навпаки – він ще глибше занурює в біду.

Полонений також розповів, як під час навчання на його голові зламали приклад автомата; як один зі співслужбовців підірвав себе гранатою, щоб не йти воювати; про дорогу на позиції, засіяну тілами російських солдатів, яких ніхто не забирає, а також про темношкірого напарника-кенійця.

Окремо Дмитро багато говорив про їжу: після того, як він потрапив «на нуль», йому не давали їсти. Натомість у полоні його нагодували і надали медичну допомогу – і це його вразило. Виявилося, що українці зовсім не такі страшні, як їм роками розповідає телевізор.

Нагадаємо, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти під час чергової спроби прориву противника на підступах до Мирнограда взяли в полон 11 окупантів. Це декілька груп російських військових, переважно із 5-ї окремої мотострілкової бригади.

Крім того, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Раніше журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.