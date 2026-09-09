221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026

Лінія фронту станом на 9 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6777 дронів-камікадзе та здійснив 1901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

9 вересня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 56 окупантів та поранено вісім. Знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 34 укриття ворога. Пошкоджено 12 одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, чотири пункти управління БпЛА та 177 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили дві атаки противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Стариці, Широкого та Чугунівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки та Новоосинового.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито три спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Діброви. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили три ворожих штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Торецького

Новогригорівки

Степів

Ганнівки

Добропілля

Шевченка

Світлого

Матяшевого

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Рибного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого, Гіркого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1659-й день повномасштабної війни.