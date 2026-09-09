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221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026
Ситуація на фронті 9 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 9 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари – скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6777 дронів-камікадзе та здійснив 1901 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

9 вересня на фронті відбулося 221 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 56 окупантів та поранено вісім. Знищено дев'ять одиниць автомобільної, чотири одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 34 укриття ворога. Пошкоджено 12 одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи, чотири пункти управління БпЛА та 177 укриттів противника. Знищено або подавлено 289 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили дві атаки противника.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Стариці, Широкого та Чугунівки. Одне боєзіткнення триває. 

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в районах Петропавлівки та Новоосинового.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито три спроби загарбників просунутися в районах Новоселівки та Діброви. Одне боєзіткнення триває. 

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили один ворожий штурм поблизу Пискунівки. 

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі Федорівки.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили три ворожих штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Торецького
  • Новогригорівки
  • Степів
  • Ганнівки
  • Добропілля
  • Шевченка
  • Світлого
  • Матяшевого
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького

Два боєзіткнення тривають. 

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Рибного.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано вісім атак окупантів у районах Різдвянки, Тернуватого, Гіркого та Чарівного.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

221 бій за добу: лінія фронту станом на 9 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1659-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ Миколаїв Покровськ

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