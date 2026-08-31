«Це потрібно всьому людству». Прем'єр Індії закликав Путіна завершити війну проти України

Нарендра Моді заявив російському диктатору, що кожен новий день бойових дій відкидає людство назад

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав до завершення війни проти України. Переговори відбулися 31 серпня у Бішкеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Моді заявив, що Індія підтримує всі мирні зусилля, спрямовані на припинення російсько-української війни, і продовжить це робити.

Прем'єр Індії наголосив, що кожен день війни «відкидає людство назад», та закликав перейти до завершення бойових дій. «Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству», – заявив Моді.

Раніше індійський прем'єр також закликав усі країни світу зробити все можливе, щоб «зупинити кровопролиття в Україні».

Остання особиста зустріч Путіна та Моді відбулася на початку грудня 2025 року в Нью-Делі, куди російський диктатор прибув із державним візитом.

Індія протягом кількох років не виконувала прохання Росії збільшити постачання своїх товарів на російський ринок. Із 2022 року Москва намагалася переконати Нью-Делі наростити експорт продуктів харчування, медикаментів, обладнання та техніки, однак у 2026 фінансовому році індійський експорт до РФ, навпаки, скоротився на 8,2% – до $4,5 млрд.

Водночас загальний обсяг торгівлі між країнами становив майже $60 млрд, однак її основу сформували російські поставки нафти вартістю $55,4 млрд. У липні 2026 року Індія отримувала з Росії рекордні 2,8 млн барелів нафти на добу, а російська сировина забезпечила понад половину всього нафтового імпорту країни за місяць.

Нагадаємо, перед переговорами з Моді Володимир Путін зустрівся у Бішкеку з головою КНР Сі Цзіньпіном. Російський диктатор та китайський лідер прибули до Киргизстану для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва. Зустріч із Сі Цзіньпіном стала першою в серії двосторонніх переговорів Путіна із закордонними лідерами на полях саміту ШОС.