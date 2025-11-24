Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року
Нині триває 1370-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі захисників

За минулу добу відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 52 авіаційних ударів та скинув 129 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5628 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Слов’янськ, Костянтинівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та склад матеріально-технічного майна противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни відбили дев’ять атак окупантів, противник завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 138 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося три ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять ворожих спроб просунутись вперед у районах у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник здійснив дві спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулого дня здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1370-й день повномасштабної війни в Україні.

