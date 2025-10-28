Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією

Володимир Зеленський розповів про закупівлю додаткового енергетичного обладнання

Восени Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоб послабити нашу економіку та створити гуманітарну кризу серед українського населення. Такі атаки кожного разу виводять із ладу енергетику країни, тому державі необхідно постійно її відновлювати та шукати ресурси для цього. Президент України Володимир Зеленський пояснює, що зменшити ці втрати можливо за наявності гарного ППО. Також президент розповів, що потрібно для пришвидшення відновлення та з якими країнами він уже веде перемовини щодо цього. Про це президент повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розповів про співпрацю з Німеччиною та його розмову з канцлером Фрідріхом Мерцом. Президент обговорив з партнерами закупівлю енергетичного обладнання. «Ми збільшуємо відновлювальні бригади, збільшуємо штаби швидкої реакції. Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Я йому вже показав усі сценарії. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість. Чому йому? Тому що, по-перше, це Німеччина, а по-друге, у них велике фінансування гуманітарного напряму. І я прошу забрати гроші із цього пакету і просто купити це обладнання. Це така серйозна історія і значний обсяг електрики може бути вироблений», – сказав глава держави.

Крім цього, президент повідомив про підтримку Італії та Нідерландів. Він також розповів про деталі розмови з Джорджою Мелоні та домовленостей із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Також я з Джорджою Мелоні говорив, і вона теж готова підтримувати. У неї є альтернатива – це газ. Вона мене запитала, що швидше: або із цим обладнанням, або щодо газопостачання. І вона сказала: давай я подивлюсь, що мені швидше. Вона поговорить із компаніями. Нам обидва варіанти підходять. Також уже Урсула фон дер Ляєн сказала, що допоможе з енергетичним пакетом, – це важливий сигнал. І також є домовленості з Нідерландами, що вони допоможуть енергетиці – це теж дуже суттєво», – зазначив президент.

Зеленський також прокоментував забезпечення України газом напередодні початку опалювального сезону. Президент пояснив, що для цього зробить держава та чи зможе покрити потреби в газі. «Газ – це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ – це важлива основа для опалення. 70 % необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю» , – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також назвав місто з найскладнішою ситуацією через удари по енергетиці. За словами президента, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Шостці на Сумщині.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що за тиждень ДТЕК повернув світло понад 184 тисячам родин після обстрілів. Водночас попри вкрай важку безпекову ситуацію, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів на Донеччині. Їм вдалося повернути світло в домівки 20,2 тисяч родин місцевих мешканців.