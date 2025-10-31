Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента
Дональд Трамп розуміє, що війну потрібно завершити, адже продовження може мати негативні наслідки для нього як лідера
фото: Associated Press

Дональд Трамп починає розуміти складність та необхідність завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп під час недавньої зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія та Україна «заглиблені в боротьбу, й іноді доводиться дозволяти їм воювати». Проте він мав на увазі, що ця війна є складною, тому дійти до мирної згоди буде важко. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у етері 24 Каналу прокоментував цю заяву, пише «Главком».

На думку Подоляка, слова президента США не мають негативного сенсу. Він також підтвердив, що війну дійсно складно врегулювати. Михайло Подоляк пояснює, що раніше Дональд Трамп був впевнений у своїх силах щодо завершення війни завдяки непоганим відносинам із Путіним. Однак зараз він зрозумів, що це не легко. «Владнати це достатньо складно. Трамп про це говорить. Він говорить «вони воюють», щоб це не мало такий вигляд, що він щось сказав, а війна триває. Він говорить абсолютно реалістично, що, на жаль, вона ще триває, і вони ще будуть воювати», – сказав радник президента.

Водночас із заявами Дональда Трампа Росія продовжує атакувати дронами та ракетами мирні міста України, енергетичну структуру тощо. Тому президент США розуміє, що війна дійсно складна й не проста у врегулюванні. «Чому я кажу, що це не токсичні заяви? Тому що Трамп водночас говорить, що треба розв’язувати цю війну, суттєво тиснути на Росію. Перші кроки вже зроблені. Ми бачимо зміну риторики і в оточенні, і в самого Трампа», – зазначив Михайло Подоляк.

До того ж США демонструють готовність продовжувати забезпечення української армії зброєю та застосовувати санкції проти РФ. На думку українського політика, Дональд Трамп має розуміння, що війну потрібно завершити, адже продовження війни може мати негативні наслідки для нього як лідера, так і для його партії.

Раніше «Главком» повідомляв про те, ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію. Доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівних умовах» з Росією та Китаєм стало сигналом демонстрації військової могутності США перед важливою торговельною зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Водночас, ця заява означає зміну багаторічної ядерної політики США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Офіс президента Михайло Подоляк війна росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1316-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 жовтня, 07:08
Нобелівський комітет відмовився присуджувати премію миру президенту США Дональду Трампу
Лауреатка Нобелівської премії миру неочікувано присвятила її Трампу
11 жовтня, 06:32
Найбільш вразливими виявляться малі та середні ІТ-компанії
Росія «добиває» власну ІТ-галузь – розвідка
19 жовтня, 13:19
За словами посадовця, запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Трампа
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
23 жовтня, 10:15
Трамп розкритикував роботу мера Бостона Мішель Ву
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
16 жовтня, 12:32
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
25 жовтня, 08:26
США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
Бессент: США та Китай остаточно узгодили угоду щодо TikTok 
27 жовтня, 01:55
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 28 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 жовтня, 06:51
Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
Сили оборони відкинули росіян в Донецькій області
28 жовтня, 12:53

Політика

Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента
Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяви про відновлення випробувань ядерної зброї
Генсек ООН розкритикував Трампа через заяви про відновлення випробувань ядерної зброї
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа
У В’єтнамі під загрозою зриву будівництво розкішного курорту Трампа
Одна з європейських країн проголосувала за вихід із конвенції, що захищає жінок
Одна з європейських країн проголосувала за вихід із конвенції, що захищає жінок
Bloomberg: Трамп просуває створення глобальної цифрової економіки без мит і податків
Bloomberg: Трамп просуває створення глобальної цифрової економіки без мит і податків
FT: Євросоюз готує план швидкого перекидання військ у разі війни
FT: Євросоюз готує план швидкого перекидання військ у разі війни

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua