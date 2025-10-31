Трамп здивував черговою заявою про війну. Реакція Офісу президента

Дональд Трамп розуміє, що війну потрібно завершити, адже продовження може мати негативні наслідки для нього як лідера

Дональд Трамп починає розуміти складність та необхідність завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп під час недавньої зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія та Україна «заглиблені в боротьбу, й іноді доводиться дозволяти їм воювати». Проте він мав на увазі, що ця війна є складною, тому дійти до мирної згоди буде важко. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у етері 24 Каналу прокоментував цю заяву, пише «Главком».

На думку Подоляка, слова президента США не мають негативного сенсу. Він також підтвердив, що війну дійсно складно врегулювати. Михайло Подоляк пояснює, що раніше Дональд Трамп був впевнений у своїх силах щодо завершення війни завдяки непоганим відносинам із Путіним. Однак зараз він зрозумів, що це не легко. «Владнати це достатньо складно. Трамп про це говорить. Він говорить «вони воюють», щоб це не мало такий вигляд, що він щось сказав, а війна триває. Він говорить абсолютно реалістично, що, на жаль, вона ще триває, і вони ще будуть воювати», – сказав радник президента.

Водночас із заявами Дональда Трампа Росія продовжує атакувати дронами та ракетами мирні міста України, енергетичну структуру тощо. Тому президент США розуміє, що війна дійсно складна й не проста у врегулюванні. «Чому я кажу, що це не токсичні заяви? Тому що Трамп водночас говорить, що треба розв’язувати цю війну, суттєво тиснути на Росію. Перші кроки вже зроблені. Ми бачимо зміну риторики і в оточенні, і в самого Трампа», – зазначив Михайло Подоляк.

До того ж США демонструють готовність продовжувати забезпечення української армії зброєю та застосовувати санкції проти РФ. На думку українського політика, Дональд Трамп має розуміння, що війну потрібно завершити, адже продовження війни може мати негативні наслідки для нього як лідера, так і для його партії.

Раніше «Главком» повідомляв про те, ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на на здобуття Нобелівської премії миру та спровокувати непотрібну ескалацію. Доручення Трампа Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівних умовах» з Росією та Китаєм стало сигналом демонстрації військової могутності США перед важливою торговельною зустріччю з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Водночас, ця заява означає зміну багаторічної ядерної політики США.