На чому будуватиметься майбутня українська військова авіація. Президент назвав три літаки

Володимир Зеленський розповів про важливі домовленості із партнерами щодо нових літаків

У майбутньому на Україну чекає три моделі літаків, на яких будуватиметься українська авіація. Один із них, вже відомий українцям, F-16. Та крім цієї моделі Володимир Зеленський назвав ще два нових винищувачі, які Україна планує отримати від партнерів. Про це президент повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський розповів, що від початку співпраці із партнерами Україні пропонували F-16, з яким українські пілоти вже почали працювати з минулого року. Однак були й інші цікаві для нас варіанти. Президент неодноразово згадував про винищувач «Гріпен» під час зустрічей з партнерами.

«Загалом у нас в Коаліції F-16 є різні партнери, у яких звісно не тільки F-16, але й інші бойові літаки. Тому ще від початку цього діалогу з партнерами, ми порушували питання і щодо «гріпенів» також. Це складне питання, тому що ця платформа відкривається урядом Швеції, а також Сполучені Штати Америки мають підтримати відповідне рішення щодо «гріпенів» . У нас ця можливість була довгий час закрита. Я порушував це питання в різних форматах, напевно, вже 8 чи 10 разів», – розповідає президент.

Володимир Зеленський пояснює, що F-16 недовговічні. Тож Україна потребує нових винищувачів задля розвитку та посилення власної авіації. «Окремо ще працювала наша команда впродовж цих років. Ми говоримо про перспективу української військової авіації, ми говоримо про перехід на нові, сучасні літаки з часом. Чому? Тому що в момент прийняття рішення щодо F-16, коли було зрозуміло, що ми будемо отримувати F-16, – це був звісно великий крок для нас, наше посилення – але це все літаки не молоді, скажімо так, ще 2-3 роки – і вони своє відживуть, тому що просто наліт у них достатньо великий. Але так сталося, що партнери були готові почати саме з F-16», – зазначає Володимир Зеленський.

Очільник держави також розповів, що наразі відбувається робота щодо отримання ще двох нових винищувачів. Зокрема вона зосереджена на трьох певних платформах. «Зараз у нас є велика програма майбутнього української бойової авіації. Ми вийшли на три платформи – безумовно, їх у світі більше, але з урахуванням досвіду наших пілотів, з урахуванням можливостей нашого ворога, цієї війни та інших речей – зупинились на цих трьох платформах. «Гріпен», наприклад, є одним із фаворитів цих платформ. Чому? Обслуговування «Гріпена» – найдешевше, бо найменша кількість людей має бути залучена. Для нашого пілота з фахом і досвідом – це не півтора року навчання, як, наприклад, у нас було з F-16, а 6 місяців. Всі льотно-посадкові технічні можливості у «гріпенів» теж вигідні, ви знаєте – вони можуть злітати і сідати на траси. Також важливо, що «гріпени» зручні в питанні застосування зброї», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також додає, що у період, коли Україна ще не мала F-16, вони намагалися знаходити методи використання західної зброї на українських літаках радянського виробництва. Звісно це вимагало чимало часу та зусиль, але з «Гріпенами» ситуація краща. «Це забирало у нас місяці, ми не могли застосовувати наявні ракети, тому що не було таких підвісів. І це було складно. Але під нас розробляли, працювали наші інженери разом з інженерами тих країн, чия зброя. Так от щодо «Гріпена» – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети й іншу зброю – це все можна туди підчепити», – пояснює очільник держави.

Тому Україна обрала три основні платформи, які у майбутньому мають стати основою української авіації. «F-16, «Гріпен» та «Рафаль» – сучасний французький літак, його привабливість на той час була в тому, що мені потрібно було домовлятися тільки з Францією. Це важливо. Складність в тому, що був також високий запит на «рафалі» у світі і, відповідно, черги на виробництво і постачання. За F-16 ми боролись. Ми розуміли, що багато країн Європи мають F-16. І старі F-16 ми можемо отримати перед тим, як ми дійдемо до нового замовлення», – поділився президент.

Наразі країна вже має домовленості із партнерами, одну з них президент вважає «історичною». «Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір і Україна матиме 150 нових «гріпенів». Безумовно, це достатньо довгий шлях. Але це дуже хороший варіант. «Гріпени» будуть іти з усім озброєнням. Головне питання – ми домовились про локалізацію «Гріпена». Я вважаю, що це історична домовленість. Тобто я веду три паралельні розмови щодо літаків – зі шведами, з французами й з американцями ще. А загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації – це флот на 250 нових літаків» , – розповів президент.

