Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP

Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік

Через складність документа його погодження може тривати до року

Узгодження можливого проєкту «мирної угоди» між Україною та Росією може тривати приблизно 12 місяців, навіть якщо Київ захоче його підписати. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами співрозмовника, через складність плану його погодження може зайняти до року. Навіть якщо президент України Володимир Зеленський захоче підписати угоду, він не зможе це зробити через відсутність політичних підстав.

«Документ містить багато неприпустимих для Києва пунктів і фактично є проросійською угодою, розробленою спецпредставником нелегітимного російського президента Володимира Путіна з питань інвестиційно-економічної співпраці Кирилом Дмитрієвим і спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою щодо пунктів мирного плану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.