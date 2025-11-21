Головна Світ Політика
search button user button menu button

Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Узгодження «мирної угоди» між Україною та РФ може затягнутися на рік – WP
Складність «мирного плану» може відкласти його підписання на рік
фото з відкритих джерел

Через складність документа його погодження може тривати до року

Узгодження можливого проєкту «мирної угоди» між Україною та Росією може тривати приблизно 12 місяців, навіть якщо Київ захоче його підписати. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами співрозмовника, через складність плану його погодження може зайняти до року. Навіть якщо президент України Володимир Зеленський захоче підписати угоду, він не зможе це зробити через відсутність політичних підстав.

«Документ містить багато неприпустимих для Києва пунктів і фактично є проросійською угодою, розробленою спецпредставником нелегітимного російського президента Володимира Путіна з питань інвестиційно-економічної співпраці Кирилом Дмитрієвим і спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. 

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою щодо пунктів мирного плану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Читайте також:

Теги: росія Адміністрація Президента війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти
Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині. Під час атаки там було майже 500 працівників
25 жовтня, 16:51
Нині триває 1343-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2025 року
28 жовтня, 08:13
Підполковник поліції народився у 1980 році
Причетний до воєнних злочинів на Київщині. У РФ ліквідовано підполковника ОМОНу
29 жовтня, 10:21
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
Дрони СБУ вразили низку об’єктів окупантів у Криму
29 жовтня, 11:06
У Воронежі пролунали вибухи
Україна хоче скликати засідання МАГАТЕ, вибухи у РФ: головне за ніч
9 листопада, 06:22
«Коли я була маленькою, то уявляла собі 50 саме так», – пожартувала Могилевська в шубі
Майже Шапокляк. Могилевська гучно святкує 50-річчя у Палаці «Україна» (відео)
2 листопада, 14:34
Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
12 листопада, 15:48
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)
18 листопада, 08:08
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua