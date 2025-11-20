Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України

Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні

Британія наполягає на вирішальному слові України у будь-якому мирному плані США та обіцяє підтримку проти агресії РФ

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє. Про це повідомляє The Guardian.

Уряд Великої Британії відреагував на публікації про «мирний план» США для України, який передбачає численні поступки Києва. Речник британського уряду зазначив, що Лондон поділяє бажання президента США Дональда Трампа покласти край війні в Україні.

«Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого і тривалого миру для України. Ми неодноразово чітко заявляли, що тільки український народ може визначати своє майбутнє», – сказав він.

Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати їй із військовим обладнанням і ресурсами, «необхідними для захисту від такої тривалої агресії».

Він також зазначив, що Росія може вже завтра припинити агресію проти України та вивести війська, «але замість цього Путін продовжує запускати ракети і дрони по Україні, руйнуючи життя невинних українців, включно з дітьми та людьми похилого віку».

Нагадаємо, що верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися.

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».