Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Британія прокоментувала «мирний план» США щодо України
Британія відреагувала на ініціативу США щодо миру в Україні
фото з відкритих джерел

Британія наполягає на вирішальному слові України у будь-якому мирному плані США та обіцяє підтримку проти агресії РФ

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє. Про це повідомляє The Guardian.

Уряд Великої Британії відреагував на публікації про «мирний план» США для України, який передбачає численні поступки Києва. Речник британського уряду зазначив, що Лондон поділяє бажання президента США Дональда Трампа покласти край війні в Україні.

«Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на забезпечення справедливого і тривалого миру для України. Ми неодноразово чітко заявляли, що тільки український народ може визначати своє майбутнє», – сказав він.

Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати їй із військовим обладнанням і ресурсами, «необхідними для захисту від такої тривалої агресії».

Він також зазначив, що Росія може вже завтра припинити агресію проти України та вивести війська, «але замість цього Путін продовжує запускати ракети і дрони по Україні, руйнуючи життя невинних українців, включно з дітьми та людьми похилого віку».

Нагадаємо, що верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала «мирний план» США. Вона стверджує, що аби цей план спрацював, його повинні підтримати і українці, і європейці.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. 

Сполучені Штати розробили концепцію «припинення війни з Росією», яка передбачає, що Київ погодиться відмовитися від частини території та озброєння. Сполучені Штати у межах «мирного плану» нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил. Розроблена США концепція «припинення війни з Росією» передбачає «відмову Києва від частини території та частини озброєння».

Читайте також:

Теги: росія війна українці Велика Британія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон свою роботу зробив – оцінив і дав зелене світло
«Томагавки» для України: Пентагон каже «так», проте є одне «але»
1 листопада, 16:56
Пошкодження енергетичної інфраструктури України через російські удари
Що може швидко наблизити Україну та Росію до перемовин: аналіз NYT
26 жовтня, 07:42
Землетрус був магнітудою 6,1
Землетрус в Туреччині: МЗС повідомило, чи постраждали українці
28 жовтня, 13:06
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
29 жовтня, 14:47
Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC
Атака на Одещину, заява Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
12 листопада, 05:54
Фінансування Норвегії йде на евакуацію та підтримку постраждалих
Норвегія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги Україні
19 листопада, 19:10
Між січнем і липнем 2025 року в Польщі зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті до українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
1 листопада, 17:48
У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці
Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії
8 листопада, 17:21
За словами президента, Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів
Нічні атаки на Україну. Зеленський відзвітував про результати дронів-перехоплювачів
12 листопада, 09:21

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua