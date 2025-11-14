На боці Росії проти України воюють близько 200 тис. громадян Кенії, яких завербувала РФ

Росія пообіцяла кенійцям виплати в розмірі $18 тис. за їхню роботу та службу

На боці Росії у війні проти України воює близько 200 кенійців. Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що серед них є колишні працівники сил безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Голова МЗС Кенії також розповів: кенійці, яких врятували з російської армії, зізналися, що їх змушували збирати російські дрони без попередньої підготовки. Також вони працювали з хімічними речовинами без захисного спорядження.

За даними кенійського посольства у Москві, під час служби кенійців в армії РФ були зафіксовані випадки поранень завербованих громадян Кенії. Цим чоловікам Росія обіцяла заплатити $18 тис., щоб покрити витрати на візу, переїзд та проживання. Нині РФ продовжує вербувати громадян з Кенії та Росії, зауважив Мусалія Мудаваді.

Нещодавно МЗС Кенії також офіційно повідомляло кількість кенійців, що воюють на боці Росії в Україні. понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України. Міністерство закордонних справ Кенії повідомило, що вербувальні агентства продовжують активно працювати як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні.

Також президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян. Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Президент Кенії додав, що Зеленський погодився допомогти у звільненні цих осіб.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням. 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту.