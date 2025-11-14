Головна Світ Політика
Завербовані кенійські силовики розповіли, як росіяни змушували їх збирати дрони

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На боці Росії проти України воюють близько 200 тис. громадян Кенії, яких завербувала РФ
фото: istockphoto

Росія пообіцяла кенійцям виплати в розмірі $18 тис. за їхню роботу та службу

На боці Росії у війні проти України воює близько 200 кенійців. Міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді заявив, що серед них є колишні працівники сил безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Голова МЗС Кенії також розповів: кенійці, яких врятували з російської армії, зізналися, що їх змушували збирати російські дрони без попередньої підготовки. Також вони працювали з хімічними речовинами без захисного спорядження.

За даними кенійського посольства у Москві, під час служби кенійців в армії РФ були зафіксовані випадки поранень завербованих громадян Кенії. Цим чоловікам Росія обіцяла заплатити $18 тис., щоб покрити витрати на візу, переїзд та проживання. Нині РФ продовжує вербувати громадян з Кенії та Росії, зауважив Мусалія Мудаваді.

Нещодавно МЗС Кенії також офіційно повідомляло кількість кенійців, що воюють на боці Росії в Україні. понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України. Міністерство закордонних справ Кенії повідомило, що вербувальні агентства продовжують активно працювати як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні.

Також президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян. Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Президент Кенії додав, що Зеленський погодився допомогти у звільненні цих осіб.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що  громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням. 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту. 

