«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів
Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку
фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі через безпекову ситуацію

АТ «Укрзалізниця» оперативно відреагувала на загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України, запровадивши тимчасові зміни у русі поїздів на неділю, 1 березня 2026 року. Попри нічні обстріли та перебої з енергопостачанням, залізничники продовжують рух, адаптуючи маршрути під потреби безпеки пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Через поточну безпекову ситуацію на півночі країни регіональні поїзди тимчасово змінили кінцеві зупинки.

  • У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.
  • Сполучення між Харківською та Донецькою областями – від Лозової до Краматорська – організоване автобусними трансферами.
  • Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон очікує пасажирів. Регіональні експреси ізюмського напрямку відправляються за розкладом.
  • У Запорізькій області після нічного обстрілу зафіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.
  • До/зі станції Дніпро-Головний тимчасово обмежене курсування для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39. Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.
  • У Херсонській області рух організовують з урахуванням безпекової ситуації.

Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Нагадаємо, у потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. Такою ціною обурився український телеведучий Костянтин Грубич. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці. 

Теги: Укрзалізниця потяг

