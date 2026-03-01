«Укрзалізниця» тимчасово змінила рух поїздів
«Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі через безпекову ситуацію
АТ «Укрзалізниця» оперативно відреагувала на загострення безпекової ситуації в окремих регіонах України, запровадивши тимчасові зміни у русі поїздів на неділю, 1 березня 2026 року. Попри нічні обстріли та перебої з енергопостачанням, залізничники продовжують рух, адаптуючи маршрути під потреби безпеки пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Через поточну безпекову ситуацію на півночі країни регіональні поїзди тимчасово змінили кінцеві зупинки.
- У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують лише до/з Конотопа. На ніжинському напрямку приміське сполучення працює за адаптованими графіками.
- Сполучення між Харківською та Донецькою областями – від Лозової до Краматорська – організоване автобусними трансферами.
- Поїзд №101/102 Барвінкове – Херсон очікує пасажирів. Регіональні експреси ізюмського напрямку відправляються за розкладом.
- У Запорізькій області після нічного обстрілу зафіксували перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути – можливі затримки до 1 години, скасувань рейсів немає.
- До/зі станції Дніпро-Головний тимчасово обмежене курсування для поїздів №86/85, №128/127, №6, №40/39. Сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусними трансферами.
- У Херсонській області рух організовують з урахуванням безпекової ситуації.
Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за push-сповіщеннями в застосунку та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.
Нагадаємо, у потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. Такою ціною обурився український телеведучий Костянтин Грубич. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці.
Читайте також:
- «Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 25 лютого 2026 року
- Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
- «Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 27 лютого 2026 року
- Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці спровокує скорочення ВВП на 100 млрд та масові звільнення – Укрметалургпром
Коментарі — 0