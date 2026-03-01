Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 241 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 8613 дронів-камікадзе та здійснили 3604 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Гаврилівка, Великомихайлівка, Іванівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка, Біленьке, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, три пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 1

Минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 2

Противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 3

Вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Кіндрашівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 4

Ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед в бік населених пунктів Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 5

Наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 6

Ворог здійснив сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 8

Ворог сім разів атакував наші позиції, в районах Січневого, Калинівського й Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року фото 9

Противник 45 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Староукраїнки, Зеленого, Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки.

Нагадаємо, триває 1467-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026
Компліменти Мікеланджело та животу Орбана. Підсумки Мюнхена-2026 Тема тижня
15 лютого, 19:00
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
Чи зможе Україна примусити Кремль до миру через втрати РФ? Аналіз CNN
4 лютого, 04:15
ЦВК пояснила, чому проведення виборів та референдуму в Україні неможливе
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого
11 лютого, 21:08
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
14 лютого, 09:51
Нині триває 1459-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року
21 лютого, 08:18
Удар прийшовся по вагону незламності, який розміщено в громаді для обігріву мешканців
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині: є постраждала (фото)
5 лютого, 09:38
Зеленський зробив заяву про ППО
В окремих регіонах повністю перебудовується ППО – президент
10 лютого, 20:07
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини: є поранені
20 лютого, 07:59
Серія вибухів охопила майданчик автомобільного транспорту та залізничний термінал
Руйнування на хімзаводі «Дорогобуж» у Смоленській області: супутникові фото
26 лютого, 20:45

Події в Україні

Буданов пояснив, чому терор РФ проти енергетики не викликав бунтів в Україні
Буданов пояснив, чому терор РФ проти енергетики не викликав бунтів в Україні
Міноборони та Нідерланди масштабують Лінію дронів
Міноборони та Нідерланди масштабують Лінію дронів
Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2026 року
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами
Втрати ворога станом на 1 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua