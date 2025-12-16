Головна Країна Події в Україні
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
фото: Офіс президента

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Зеленський відповідав на питання журналістів про переговори у Берліні, Трамп зробив декілька заяв на брифінгу, окупанти атакували Запоріжжя.

Заяви Зеленського

Зеленський заявив, що у територіальному питанні поки що консенсусу немає, а Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відкине пропозиції мирної угоди, то США повинні посилити санкції та надати більше зброї Києву. 

Президент повідомив, що є серйозний прогрес у переговорах щодо гарантій безпеки для України, які мають бути проголосовані в Конгресі США. Зеленський наголосив, що не може відповідати за Росію, але як президент України «безумовно підтримує ідею» перемир'я на різвяні свята.

Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбудеться тоді, коли сторони погодять фінальний документ мирної угоди між Києвом та Москвою. 

Заяви Трампа

Трамп на брифінгу заявив, що Україна вже втратила певні території та додав, що США та Європа працюють над гарантіями безпеки, щоб війна не повторилась знову.

Американський президент заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз ближче, ніж будь-коли раніше:

«Наразі Росія заявляє про готовність завершити війну, але проблема в тому, що вони хочуть її завершити – а потім раптом уже ні. Україна також хоче завершення війни – і потім раптом теж виникають паузи. Тому нам потрібно звести обидві сторони до спільного бачення. Але я думаю, що цей процес поступово просувається», – сказав він.

Атака на Запоріжжя

На світанку 16 грудня російські терористи атакували безпілотниками Запоріжжя. Один з безпілотників вдарив по житловій багатоповерхівці. 

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в багатоповерхівці. Російський удар спричинив загоряння на одному з верхніх поверхів будинку.  Відомо про двох постраждалих: чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом. 

