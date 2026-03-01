Головна Країна Події в Україні
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу

Президент України Володимир Зеленський виступив зверненням, у якому навів статистику російського терору за зимовий період. Глава держави провів пряму паралель між ударами по Україні та поточною ескалацією на Близькому Сході, наголосивши на іранському походженні зброї, що вбиває мирних людей на обох континентах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський оприлюднив дані, які демонструють масштаб російської агресії за зимовий період (грудень 2025 – лютий 2026). За три місяці Росія випустила по Україні:

  • Понад 14 670 керованих авіаційних бомб (КАБ);
  • 738 ракет різних типів;
  • Майже 19 000 ударних безпілотників. Більшість цих БПЛА – це російсько-іранські «шахеди», які стали основним інструментом терору проти цивільної критичної інфраструктури.

Лише за останній тиждень зими інтенсивність ударів сягнула позначок:

  • Понад 1720 ударних дронів;
  • Майже 1300 керованих авіабомб;
  • Більш ніж 100 ракет.

Президент підкреслив, що Росія навіть не намагалася знайти виправдання цим «звірячим ударам», відверто націлюючись на життя цивільних людей.

Зеленський наголосив, що ті самі дрони, які щоночі атакують українські міста, зараз іранський режим запускає по країнах Близького Сходу (зокрема по ОАЕ та Катару).

«Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході», – заявив президент.

Глава держави подякував Сполученим Штатам та всім партнерам за допомогу в захисті українського неба.

«Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини. Я дякую всім, хто допомагає Україні захищатися і зберігати життя», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно озвучив позицію Києва щодо масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник МЗС підкреслив, що Україна чітко розмежовує терористичний режим аятол та іранський народ, який десятиліттями потерпає від репресій та тиранії. 

Теги: Володимир Зеленський Україна війна росія Іран

