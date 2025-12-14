Як вирішиться доля Донбасу? Зеленський розкрив пропозицію США

Вашингтон запропонував компроміс, який президент не вважає справедливим

Припинення вогню в Україні може відбутися за принцип «стоїмо там, де стоїмо», тобто сторони залишаться на нинішніх позиціях, а всі питання вирішуватимуться дипломатичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський дорого до Берліна, передає «Главком».

«Сполучені Штати Америки сказали: давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати?» – зауважив Зеленський.

За його словами, якщо йдеться про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і вважається, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то «питання дуже просте».

«Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенсативне і дуже гаряче», – наголосив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона проведе зустрічі з американською у німецькій столиці. Окремо також буде зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Також до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.