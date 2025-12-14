Сили оборони повернули під свій контроль частину Покровська

Військові повернули під свій контроль близько 16 кв. км у Покровську

В окремі дні кількість боїв на фронті досягає 300, що є найбільшим показником від початку війни

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні бойові дії. У самому Покровську за крайні кілька тижнів Сили оборони змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

В окремі дні кількість боїв на фронті досягає 300, що є найбільшим показником від початку війни. Чисельність російської армії тривалий час становить 710 тис., адже завдяки роботі ЗСУ ворогу не вдається наростити показник і перекрити втрати. Тому у листопаді противник зміг узяти під контроль деякі українські території. Та головнокомандувач наголосив, що заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності.

На деяких важливих напрямках ЗСУ ведуть активні дії та зачищають населені пункти від росіян.

«Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 кв. км у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується», – підкреслив Сирський.

Водночас на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

Нагадаємо, що днями російські пропагандисти вчергове оголосили про захоплення всього Покровська, однак це не відповідає дійсності. Як зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України, інформаційна провокація ворога не має під собою реальних підстав

До слова, Покровськ став символом нового етапу російсько-української війни – міського протистояння без окреслених ліній, де невеликі групи диверсантів просочуються в місто, маскуються під цивільних або українських військових і точково роз’їдають оборону.

Як повідомлялося, у районі Покровська та Мирнограда українські підрозділи активними діями блокують спроби росіян накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих міст.