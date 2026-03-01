Буданов пояснив, чому терор РФ проти енергетики не викликав бунтів в Україні

Буданов підкреслив, що значних проявів соціальної напруги проти чинної влади не виникло

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що стратегічний задум Кремля щодо дестабілізації України через енергетичний колапс зазнав повної невдачі. Москва розраховувала, що відключення світла спровокують масові протести, проте українське суспільство продемонструвало стійкість. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю журналістам національного телемарафону.

Кирило Буданов підкреслив, що енергетичний терор не був лише спробою зупинити заводи – це була психологічна операція. Москва мала на меті створити нестерпні умови для життя, які б змусили громадян вийти на вулиці з вимогами до влади припинити опір.

«Це досить цікавий аспект. Суспільство, за всієї його неоднорідності, витримало. У нас так і не почалися ці масові бунти, на які Російська Федерація дуже розраховувала», – заявив Буданов.

Буданов підкреслив, що знеструмлення в областях не викликало значних проявів соціальної напруги проти влади. Усі, підкреслив глава ОП, усвідомлюють, що електрика відсутня після ракетного удару.

«Ракетний удар іде з території Російської Федерації. Тобто тут вони прорахувалися», – заявив Буданов.

До слова, голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що вірить у можливість добитися завершення війни шляхом мирних переговорів.

За словами Буданова, існують алгоритми чи бачення того, як діяти в тій чи іншій ситуації, зокрема у разі продовження активної фази бойових дій, і такими розрахунками займається не тільки Офіс президента.

Як відомо, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що ще у 2024 році виступав з ініціативою щодо регулювання роботи Telegram в Україні. В ефірі телемарафону він пояснив, що мова йде не про повне блокування платформи, а про її впорядкування та технічне обмеження швидкості, передає «Главком».

За словами Буданова, сервіс має залишатися виключно месенджером, виконуючи свою першочергову функцію.

Буданов наголосив, що власники Telegram-каналів, які за своїми ознаками є класичними засобами масової інформації, мають бути деанонімізовані. Він зазначив, що через анонімні ресурси часто проводиться диверсійно-підривна діяльність та здійснюється вербування, що перетворює це питання на проблему національної безпеки. Буданов підкреслив: якщо за каналом стоїть реальне ЗМІ, має бути чітко зрозуміло, хто саме є його власником.