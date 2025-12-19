Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував

З офіцерів, які не пройшли зріз знань, сформували офіцерські дозори і направили їх у район Купʼянська

Командири несуть відповідальність за життя своїх людей і повинні знати ціну хибних рішень. Так командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький прокоментував рішення нового комбрига 125-ої ОВМБр перевести некомпетентних офіцерів у піхоту.

Нагадаємо, кілька місяців тому родичі військовослужбовців 125-ої ОВМБр заявляли про десятки зниклих безвісти у боях на Запорізькому напрямку, повідомлялось, що на бойові позиції відправляли непідготовлених бійців.

Білецький призначив нового командира бригади – Володимира Фокіна, який раніше командував одним зі штурмових батальйонів Третьої штурмової. 19 грудня Фокін відзвітував про перші реформи: системна робота з рідними військовослужбовців, запуск гарячої лінії, зріз знань офіцерського складу.

«Упродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Я давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою. Наприкінці цього періоду ми повторно провели оцінювання, щоб побачити реальну динаміку. Результати виявились різними. Частина офіцерів показала високий рівень підготовки і відповідальності, але були і ті, хто ставився до служби недбало, не прагнув вдосконалюватись і не виконував своїх обов'язків належним чином», – заявив комбриг.

З таких сформували офіцерські дозори і направили їх у район Купʼянська, де була потреба у додатковому підсиленні через складну ситуацію, низький моральний стан особового складу та необхідність якісно організувати оборону.

Нещодавно Андрій Білецький опублікував статтю, в якій закликав до негайних реформ армії.