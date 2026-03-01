Головна Країна Події в Україні
Міноборони та Нідерланди масштабують Лінію дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Міноборони та Нідерланди масштабують Лінію дронів
Федоров: Домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів
фото: скріншот з відео

Михайло Федоров анонсував план на знищенння ворога щомісяця

Україна та Нідерланди домовилися про стратегічне розширення проєкту «Лінія дронів», який став одним із найефективніших інструментів знищення живої сили ворога. Міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус узгодив залучення додаткових ресурсів для створення «зони ураження» глибиною до 15 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Михайла Федорова.

Михайло Федоров оприлюднив статистику ефективності безпілотних систем. За січень та лютий 2026 року підрозділи «Лінії дронів» продемонстрували результат, взявши на себе третину всіх ліквідованих цілей противника.

«Домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів.

Лінія дронів сьогодні обʼєднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті», – зауважив Михайло Федоров.

Він розповів, що зараз триває розвиток БПЛА-складової у корпусах.

«Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси», – написав Міністр оборони.

За його даними, у січні втрати росії перевищили кількість уже мобілізованих – на окремих ділянках ворог втрачав до 170 військових на кожен кілометр просування.

«50 000 втрат ворога щомісяця – це частина нашого плану війни. Поєднання Лінії дронів, дронових полків із програмою базового забезпечення бригад БПЛА допоможе втілити його в життя», – зазначив Михайло Федоров.

Також сторони обговорили підтримку програми F-16, протидію російському «тіньовому флоту», розвиток радарного поля та постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

«Дякую Нідерландам за лідерство та системну підтримку, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 й фінансування програми PURL.

Ми також готові надавати партнерам доступ до українських оборонних інновацій. Працюємо над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями», – запевнив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Україна зруйнувала сучасну систему зв'язку, яка допомагала російським «шахедам» залітати на північ України з напрямку Білорусі. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

«Нам вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували «шахеди» на півночі, що позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральної частини України», – йдеться у повідомленні.

Федоров не уточнив, як саме вдалося знищити цю мережу та в як вона була організована.

