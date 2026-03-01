Головна Країна Події в Україні
У Мелітополі окупанти залучають учителів до шпигування за школярами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Центр національного спротиву

Росіяни на окупованих територіях створюють мережі лояльних освітян, які мають виявляти «неблагонадійних» учнів

У тимчасово окупованому Мелітополі російська нацгвардія посилює ідеологічний контроль в освітніх закладах. Про це пише «Главком» із посиланням на Цент національного спротиву.

Ключова стратегія загарбників тепер полягає не лише у прямому впливі на дітей, а й у створенні мережі лояльних освітян, які мають виявляти «неблагонадійних» учнів. Про це стало відомо за підсумками стратегічної сесії «Навігатори дитинства: сила в єдності», куди звезли педагогів та фахівців із виховної роботи з усієї окупованої частини Запорізької області.

Формально захід присвятили питанням виховання, проте центральною частиною програми став виступ офіцера нацгварідії РФ. Представник силових структур провів інструктаж щодо «протидії тероризму та екстремізму серед молоді». Фактично вчителям нав'язують роль інформаторів, змушуючи їх розглядати власних вихованців як потенційну загрозу та джерело екстремістських настроїв.

Окупаційна адміністрація надала освітянам чіткі рекомендації: прискіпливо відстежувати будь-які висловлювання дітей стосовно війни, України, діяльності ЗСУ та ставлення до російської влади. Під особливий контроль підпадає використання української символіки, активність підлітків у соціальних мережах та їхнє коло спілкування.

У разі виявлення «підозрілої поведінки» класні керівники мають не проводити педагогічну бесіду, а негайно передавати дані керівництву шкіл, спеціальним «радникам із виховання» або напряму до силових структур РФ. Таким чином школи в окупації остаточно перетворюються на інструмент поліцейського нагляду за неповнолітніми.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі. 

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.

