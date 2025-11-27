Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року
Нині триває 1373-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень

За минулу добу відбулося 213 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Партизанське Сумської області; Дружківка, Краматорськ Донецької області; Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 14 наступальних дій загарбників в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1373-й день повномасштабної війни в Україні.

