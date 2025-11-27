Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень

За минулу добу відбулося 213 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Партизанське Сумської області; Дружківка, Краматорськ Донецької області; Гаврилівка, Діброва, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Косівцеве, Гуляйполе, Воздвижівка, Нове Поле Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 4 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 44 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 14 наступальних дій загарбників в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

На Придніпровському напрямку

За минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1373-й день повномасштабної війни в Україні.