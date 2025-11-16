ЗСУ взяли у полон ченця, який пішов на війну, бо хотів померти

Олександр підписав контракт, аби «геройськи» загинути на території України

Монах, що уклав контракт із дияволом. ЗСУ взяли в полон ченця. Олександр Куковський у 28 років пішов у монастир. Однак, хоч за плечима був довгий час перебування в святій обителі, він все ж вирішив, що долучитися до армії і вирушити воювати – гарна ідея. Окупант стверджує, не прагнув нікого вбивати, просто хотів у такий спосіб покінчити із земним існуванням. Та доля розпорядилася інакше. Як інформує «Главком», свою історію полонений розповів у проєкті «Хочу жити».

Олександр Куковський спочатку не знайшов для себе нічого цікавого у мирській метушні, тому вирішив податися у ченці. Але побачивши, що церковна діяльність у Росії більше починає бути схожою на бізнес, пішов і звідти.

Піддавшись суїцидальним настроям, Олександр підписав контракт, аби «геройськи» загинути на території України. Але побачене на війні йому настільки не сподобалося, що вмирати він передумав – пішов у СЗЧ. Каже, у російській армії є так звані загороджувальні загони, котрі розстрілюють тих, хто відступає. При цьому на завдання відправляють у один кінець – мінними полями, без підтримки, без медикаментів. А командир може пустити підлеглому кулю в лоб без видимої причини.

«Там просто знищують російських людей. Свої ж знищують. А хто не помер, той потрапляє в полон», – каже про військо окупант.

Деякий час Олександру Куковському вдалося ховатися в Москві. Та його розшукали і знову відправили на фронт. Життя колишньому ченцю, котрий забув одну з головних заповідей – «Не вбивай» – урятували українські воїни.

