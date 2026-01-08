Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували Андріївку на Сумщині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Російські війська окупували село Андріївка у Сумській області
скриншот з deepstatemap.live

Окупанти також захопили Новомаркове на Донеччині

Російські війська окупували село Андріївка у Сумській області та Новомаркове на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний портал DeepState, пише «Главком».

За даними проєкту, окупанти просунулися поблизу села Майське Донецької області.

Нагадаємо, у червні 2025 року Збройні сили України пішли у контрнаступ на Сумщині. Тоді, за даними DeepState, українські бійці звільнили Андріївку. 

Варто зазначити, що згодом Генштаб підтвердив інформацію про звільнення населеного пункту Андріївка.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.



