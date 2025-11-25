Головна Країна Політика
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян
На Одещині є руйнування внаслідок атаки
фото: ДСНС Одещини

Зеленський: Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі росіяни атакували Україну 22 ракетами різних типів та понад 460 БпЛА. Головні цілі – енергетика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу», – йдеться у заяві президента.

Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян фото 1

Зеленський зауважив, що удари також були завдані по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. За його словами, головними цілями залишаються енергетична інфраструктура та все, що забезпечує нормальне життя людей. Він зазначив, що російські війська використали загалом 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, а також понад 460 дронів, більшість із яких — російсько-іранські «шахеди».

Масована атака на Україну: президент назвав цілі росіян фото 2

«Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів. Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною», – додав президент.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки загинули люди. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Зокрема, учора ввечері та вночі російські війська знову атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

До слова, у ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. У зв’язку з цим з авіабази підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для спостереження за ситуацією.

Теги: війна Володимир Зеленський

