Карта бойових дій в Україні станом на 27 жовтня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 124 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві ворожі артилерійські системи.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснив 154 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 18 разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував вісім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 34 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

На Придніпровському напрямку

Противник двічі атакував позиції українських захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1342-й день повномасштабної війни в Україні.