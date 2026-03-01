Втрати ворога станом на 1 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 1 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 1 березня втратила:
- особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;
- танків – 11 709 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од;
- артилерійських систем – 37 721 (+58) од;
- РСЗВ – 1 662 (+1) од;
- засоби ППО – 1 308 (+3) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 348 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од;
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од;
- кораблі / катери – 29 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од;
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1467-й день повномасштабної війни в Україні.
