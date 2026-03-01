Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 1 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 709 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 870 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 1 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб;
  • танків – 11 709 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од;
  • артилерійських систем – 37 721 (+58) од;
  • РСЗВ – 1 662 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 308 (+3) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 348 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од;
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од;
  • кораблі / катери – 29 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од;
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Втрати ворога станом на 1 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1467-й день повномасштабної війни в Україні.

