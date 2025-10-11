Головна Країна Події в Україні
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
Російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками
фото: ДСНС Чернігівщини

Безпілотники ворога завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі

Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Внаслідок чого загинуло два працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства. На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Згодом у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє.

Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго фото 1

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

«За добу, що минула, російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками. У цивільному секторі та на інфраструктурних обʼєктах пожежі, пошкоджено авто. Безпілотники ворога завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі, горіла покрівля виробничого цеху. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго фото 2

Зокрема, зафіксовано влучання безпілотників у адмінбудівлю у Новгороді-Сіверському. Пожежу рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували.

Нагадаємо, увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар є поранені та загиблі.

