Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго

Безпілотники ворога завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі

Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Внаслідок чого загинуло два працівники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства. На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані до лікарні. Згодом у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго. Кількість загиблих через цілеспрямований удар росіян по ремонтниках вже двоє.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

«За добу, що минула, російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками. У цивільному секторі та на інфраструктурних обʼєктах пожежі, пошкоджено авто. Безпілотники ворога завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі, горіла покрівля виробничого цеху. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано влучання безпілотників у адмінбудівлю у Новгороді-Сіверському. Пожежу рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували.

Нагадаємо, увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар є поранені та загиблі.