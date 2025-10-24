Головна Країна Події в Україні
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)

glavcom.ua
Вижила після розстрілу. Жінка розповіла, як російські військові вбили її родину (відео)
57-річна Ольга розповіла, як їй вдалося вижити після розстрілу російськими військовими
фото: Скриншот з відео Суспільного

Росіяни відібрали життя у чоловіка та двох синів жінки

Окупанти розстріляли цілу родину на Донеччині. Одній жінці вдалося вижити, її двоє синів та чоловік – загинули. 57-річна Ольга поділилася подробицями того дня та розповіла, як вона вижила після розстрілу російськими військовими. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне» .

Трагедія сталася 20 жовтня в селі Званівка Донецької області. Тоді до села зайшли росіяни та вже п’ять хвилин вони зайшли до будинку Ольги. «Спочатку все питали, де вороги. Автомат до чоловіка приставили. Казали: «Обирай, чоловік чи син?». Я їм на Біблії клялася, що не бачила українських солдатів і не знаю, де вони живуть», – розповіла Ольга.

Протягом дня російські окупанти тероризували родину та погрожували їм смертю, тримавши їх під прицілом автоматів. Ввечері вони заявили, що йдуть, однак повернулися та розстріляли сім'ю із автомата.

Ольга дивом вижила, куля пройшла крізь її щоку. «Ми чотири роки прожили, ракети літали, безпілотники – ніхто з нас поранений не був. Ми думали, що контролюємо ситуацію. Збиралися йти, бо останні десять днів було пекло. Постійно літали безпілотники, сотнями. Ми від нервового напруження не їли нічого ті десять днів. Ховалися в погребі, думали, що згоримо заживо…», – додала Ольга.

Коли жінка прийшла до тями, вона побачила поруч свого 61-річного чоловіка Олександра та старшого 37-річного сина Олександра. Вони загинули. Потім Ольга взяла ніж та пішла на двір. «Хотіла хоч одному в живіт і хай застрелить. Я не боялася. Вийшла і кричала. А потім зрозуміла, що я сама в цій частині села: немає ні російських, ні українських військових», – розповіла жінка.

Ольга також мала молодшого сина, 32-річного Володимира. Його ще зранку мати відправила за водою до сусідів. На жаль, вона знайшла його мертвим разом із сусідкою та її сином. «Сусідці в обличчя вистрілили, поруч із нею її син лежав. І мій. Я підняла його руку, а вона воскова, як у ляльки. Сказала: «Вово, пробач мені», помолилася і пішла», – розповіла жінка.

Після побаченого та пережитого Ольга вирішила покинути село. Вона 12 годин йшла через заміновані поля до безпечного місця, де їй надали першу медичну допомогу та відправили до лікарні.

Про стан та лікування Ольги розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Олексій. 21 жовтня жінку привезли до лікарні, уже наступного дня їй зробили першу операцію із шести. Впоратися та пережити втрату родини жінці допомагають психологи.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Краматорську окупанти вбили журналістку та оператора телеканалу Freedom. Українські медійники загинули від удару ворожого БпЛА типу «Ланцет».

