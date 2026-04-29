Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2026 року

Сили оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт окупантів

За минулу добу зафіксовано 189 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав 84 авіаційних удари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8409 дронів-камікадзе та здійснив 3019 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке, Новоолександрівка, Воздвижівська, Малокатеринівка та Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об’єкт окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку; окупанти здійснили 86 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдали шість авіаційних ударів, застосувавши 15 керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Стариця та в бік Графського, Охрімівки, Малої Вовчої, Червоної Зорі й Бочкового.

На Куп’янському напрямку

Агресор чотири рази атакував у районах населених пунктів Новоплатонівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку

Противник шість разів атакував у районах Олександрограда, Степового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 29 атак окупантів у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки, Варварівки, Староукраїнки, Оленокостянтинівки, Зеленого та в бік Гіркого й Чарівного.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили три ворожі атаки у бік Антонівки та острова Круглик.

Нагадаємо, триває 1526-й день повномасштабної війни в Україні.