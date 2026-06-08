Удар по Запоріжжю. Влада міста та ДСНС показали кадри з наслідками

Внаслідок російського удару загинули дві жінки, серед щонайменше 18 постраждалих – шестеро дітей та підлітків

Сьогодні, 8 червня росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя. Фото та відео з місця влучань оприлюднили Запорізька ОВА та ДСНС, пише «Главком».

За останніми даними, внаслідок атаки загинули дві жінки. Ще щонайменше 18 людей дістали поранення, серед них четверо дітей віком 5, 10, 12 і 13 років, а також 15-річна дівчина та 17-річний хлопець. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Російські безпілотники пошкодили житлові будинки, автомобілі та торговельні кіоски у середмісті Запоріжжя.

За інформацією ДСНС, за однією з адрес внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На іншій локації пошкоджено магазин, розташовані поруч споруди та автомобіль.

На місці продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що камери відеоспостереження зафіксували момент прямого влучання російського безпілотника.