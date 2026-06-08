Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі
Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, серед постраждалих – дитина
Російський безпілотник влучив у житловий п'ятиповерховий будинок у Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще кілька людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
За даними рятувальників, з-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Також травм зазнала дитина. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники пізніше деблокували тіло загиблої жінки.
До пошуку людей залучалися кінологічні розрахунки ДСНС, а за допомогою спеціальної техніки рятувальники демонтували зруйновані аварійні конструкції. Крім того, внаслідок ще одного влучання були пошкоджені приватні домоволодіння. Верхолази ДСНС провели роботи з перекриття покрівлі частково зруйнованого житлового будинку.
На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Також розгорнуто штаб із ліквідації наслідків російського обстрілу.
До слова, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині.
Напередодні російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа.
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