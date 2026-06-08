Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі

На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, серед постраждалих – дитина

Російський безпілотник влучив у житловий п'ятиповерховий будинок у Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще кілька людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

За даними рятувальників, з-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Також травм зазнала дитина. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники пізніше деблокували тіло загиблої жінки.

фото: ДСНС

До пошуку людей залучалися кінологічні розрахунки ДСНС, а за допомогою спеціальної техніки рятувальники демонтували зруйновані аварійні конструкції. Крім того, внаслідок ще одного влучання були пошкоджені приватні домоволодіння. Верхолази ДСНС провели роботи з перекриття покрівлі частково зруйнованого житлового будинку.

фото: ДСНС

На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Також розгорнуто штаб із ліквідації наслідків російського обстрілу.

До слова, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині.

Напередодні російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа.