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Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі
На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери
фото: ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, серед постраждалих – дитина

Російський безпілотник влучив у житловий п'ятиповерховий будинок у Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки загинула жінка, ще кілька людей постраждали. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

За даними рятувальників, з-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Також травм зазнала дитина. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники пізніше деблокували тіло загиблої жінки.

Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі фото 1
фото: ДСНС

До пошуку людей залучалися кінологічні розрахунки ДСНС, а за допомогою спеціальної техніки рятувальники демонтували зруйновані аварійні конструкції. Крім того, внаслідок ще одного влучання були пошкоджені приватні домоволодіння. Верхолази ДСНС провели роботи з перекриття покрівлі частково зруйнованого житлового будинку.

Російський дрон атакував багатоповерхівку у Конотопі: є загибла та постраждалі фото 2
фото: ДСНС

На місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Також розгорнуто штаб із ліквідації наслідків російського обстрілу.

До слова, вранці 8 червня російська терористична армія атакувала дронами Конотоп на Сумщині.

Напередодні російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа. 

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Теги: обстріл Сумщина рятувальники Конотоп

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