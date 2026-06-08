В Україні 30 компаній отримали право створювати приватні групи ППО

Мета проєкту – посилити захист об’єктів, які перебувають під постійними атаками ворога

Міністерство оборони України надало право на створення приватних груп протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що групи кількох підприємств уже залучені до захисту неба та успішно виконують бойові завдання.

Перші бойові здобутки

Мобільні вогневі групи приватних компаній вже продемонстрували високу ефективність у протидії повітряним загрозам ворога. Спільними зусиллями вони ліквідували понад 20 ворожих цілей, серед яких:

Розвідувальні безпілотники типу Zala;

Ударні дрони типу Shahed (включно з модифікаціями, що мають реактивний двигун).

Хто подає заявки

Загалом до Міністерства оборони надійшло 43 заявки на створення таких підрозділів. За структурою заявників запити розподілилися наступним чином:

50% – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, які намагаються убезпечити власні виробничі потужності.

50% – від представників приватного сектору та бізнесу.

Інтеграція в загальну систему оборони

Головна мета цього проєкту – суттєво посилити захист об’єктів, які перебувають під постійними атаками російських безпілотних засобів.

У Міноборони наголосили, що ці підрозділи не діють автономно. Приватні групи протиповітряної оборони є офіційною складовою частиною єдиної національної системи протиповітряної оборони та функціонують під прямим оперативним управлінням командування Повітряних сил ЗСУ.

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