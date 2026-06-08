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В Україні 30 компаній отримали право створювати приватні групи ППО

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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В Україні 30 компаній отримали право створювати приватні групи ППО
Мобільні вогневі групи довели свою ефективність
фото: Генштаб ЗСУ

Мета проєкту – посилити захист об’єктів, які перебувають під постійними атаками ворога

Міністерство оборони України надало право на створення приватних груп протиповітряної оборони 30 компаніям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що групи кількох підприємств уже залучені до захисту неба та успішно виконують бойові завдання.

Перші бойові здобутки

Мобільні вогневі групи приватних компаній вже продемонстрували високу ефективність у протидії повітряним загрозам ворога. Спільними зусиллями вони ліквідували понад 20 ворожих цілей, серед яких:

  • Розвідувальні безпілотники типу Zala;
  • Ударні дрони типу Shahed (включно з модифікаціями, що мають реактивний двигун).

Хто подає заявки

Загалом до Міністерства оборони надійшло 43 заявки на створення таких підрозділів. За структурою заявників запити розподілилися наступним чином:

  • 50% – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, які намагаються убезпечити власні виробничі потужності.
  • 50% – від представників приватного сектору та бізнесу.

Інтеграція в загальну систему оборони

Головна мета цього проєкту – суттєво посилити захист об’єктів, які перебувають під постійними атаками російських безпілотних засобів.

У Міноборони наголосили, що ці підрозділи не діють автономно. Приватні групи протиповітряної оборони є офіційною складовою частиною єдиної національної системи протиповітряної оборони та функціонують під прямим оперативним управлінням командування Повітряних сил ЗСУ. 

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Президент з прем'єр-міністром обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду про залучення додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Головною темою обговорення стало затягування реалізації контракту на придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку у Повітряному командуванні «Південь». Сирський перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України

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Теги: системи ППО ворог війна ЗСУ

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