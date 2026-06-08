Удар по спальному району Запоріжжя потрапив на камери: є загиблі та поранені (відео)

Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення

Російські терористи 8 червня атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком». Момент удару зафіксували камери відеоспостереження, які зафільмували пряме влучання дрона-камікадзе «шахед».

Спочатку після вибухів було відомо про п'ятьох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 15 осіб.

Пізніше стало відомо про загиблих. «На жаль, двоє людей загинуло», – повідомив Федоров.

За попередніми даними, російський безпілотник влучив безпосередньо у житловий район міста. Наслідки атаки та інформація про стан постраждалих уточнюються.

Перед цим стало відомо, що окупанти поцілилили у мікроавтобус.

До слова, у Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Шахед» збили просто під час весільної фотосесії. Незвичний момент випадково потрапив на відео та швидко розійшовся соцмережами.