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Удар по спальному району Запоріжжя потрапив на камери: є загиблі та поранені (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Удар по спальному району Запоріжжя потрапив на камери: є загиблі та поранені (відео)
Росіяни атакували безпілотником спальний район Запоріжжя
скриншот з відео

Внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще 15 дістали поранення

Російські терористи 8 червня атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком». Момент удару зафіксували камери відеоспостереження, які зафільмували пряме влучання дрона-камікадзе «шахед».

Спочатку після вибухів було відомо про п'ятьох постраждалих. Згодом кількість поранених зросла до 15 осіб.

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Пізніше стало відомо про загиблих. «На жаль, двоє людей загинуло», – повідомив Федоров.

За попередніми даними, російський безпілотник влучив безпосередньо у житловий район міста. Наслідки атаки та інформація про стан постраждалих уточнюються.

Перед цим стало відомо, що окупанти поцілилили у мікроавтобус.

Удар по спальному району Запоріжжя потрапив на камери: є загиблі та поранені (відео) фото 1

До слова, у Запоріжжі російський дрон-камікадзе «Шахед» збили просто під час весільної фотосесії. Незвичний момент випадково потрапив на відео та швидко розійшовся соцмережами. 

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Теги: Запоріжжя

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Удар по спальному району Запоріжжя потрапив на камери: є загиблі та поранені (відео)
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