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Українські дрони-перехоплювачі навчилися самостійно збивати Shahed

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські дрони-перехоплювачі навчилися самостійно збивати Shahed
Автономні технології є одним із ключових напрямів розвитку сучасної протиповітряної оборони
скриншот з відео

Розробка пройшла бойове тестування на Харківщині та автоматизує 95% процесу перехоплення ворожих дронів

В Україні успішно випробували нове покоління дронів-перехоплювачів, здатних автономно знищувати російські ударні безпілотники типу Shahed. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, пише «Главком».

«Продовжуємо системно посилювати захист неба. Учасник Brave1 створив технологію, яка автоматизує 95% усього процесу перехоплення – від запуску дрона до знищення Shahed», – зазначив Федоров.

Міністр повідомив, що система вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. За його словами, оператор у режимі реального часу спостерігає за рухом цілей, обирає необхідний об'єкт і дає команду на ураження. Після цього безпілотник самостійно супроводжує ціль, розпізнає її та наводиться на ворожий дрон.

«Оператор бачить рух цілей у реальному часі, вибирає ціль та дає команду на ураження. Далі система самостійно веде дрон до цілі, автономно розпізнає та наводиться на Shahed», – пояснив Федоров. Він додав, що завдяки підтримці платформи Brave1 розробнику вдалося пройти шлях від створення прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

Міністр наголосив, що автономні технології є одним із ключових напрямів розвитку сучасної протиповітряної оборони. «Такі технології дають змогу швидше реагувати на масовані атаки та ефективніше захищати українські міста. Масштабуємо рішення, які вже довели ефективність у бойових умовах», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що десятки українських компаній розробляють системи, які дозволяють дронам-перехоплювачам автоматично супроводжувати й уражати «Шахеди» після того, як оператор підтвердив ціль. 

Як це працює

Принцип простий: коли ворожий дрон з'являється в зоні видимості, оператор натискає одну кнопку – і перехоплювач самостійно летить до цілі та знищує її. Пілот може контролювати окремі параметри польоту або вручну активувати підрив, але основну роботу бере на себе автоматика.

Компанія F-Drones вже продає перехоплювачі з такою функцією. Її дрон F7 LITAVR використовується у бойових умовах: система активується на відстані до двох кілометрів від цілі – оператор натискає Intercept, і далі дрон діє сам.

Інший підхід обрав стартап The Fourth Law. Його модуль TFL Anti-Shahed поки допомагає оператору швидше виявити ціль за допомогою машинного зору. Повна автономія – наступний етап розробки. 

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Теги: технології безпілотник Михайло Федоров перехоплення

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